Водій розбив своє авто і ще два інших

Під час розвороту водій автомобіля вчинив ДТП ще з двома машинами. Також він зніс два дорожні знаки. ДТП трапилася у вівторок, 20 вересня, на вул. Чмоли у Львові.

У патрульній поліції ZAXID.NET повідомили, що виклик надійшов о 13:40.

«32-річний водій Mitsubishi Outlander повідомив, що при розвороті здійснив зіткнення з автомобілями BMW X1 і Volkswagen Caddy», – зазначили у патрульній поліції Львова.

На водія склали протокол за ст. 124 КУпАП (порушення правил дорожнього руху, що спричинили пошкодження транспортних засобів).

У ДТП ніхто не постраждав. Однак один із водіїв – BMW X1, виявився неповнолітнім. На нього також склали протокол за ч.2 ст.126 КУпАП.