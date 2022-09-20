У Львові під час розвороту водій автомобіля розбив два авто
Суспільство — Орися Шиян, 0 0
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Водій розбив своє авто і ще два інших
Під час розвороту водій автомобіля вчинив ДТП ще з двома машинами. Також він зніс два дорожні знаки. ДТП трапилася у вівторок, 20 вересня, на вул. Чмоли у Львові.
У патрульній поліції ZAXID.NET повідомили, що виклик надійшов о 13:40.
«32-річний водій Mitsubishi Outlander повідомив, що при розвороті здійснив зіткнення з автомобілями BMW X1 і Volkswagen Caddy», – зазначили у патрульній поліції Львова.
На водія склали протокол за ст. 124 КУпАП (порушення правил дорожнього руху, що спричинили пошкодження транспортних засобів).
У ДТП ніхто не постраждав. Однак один із водіїв – BMW X1, виявився неповнолітнім. На нього також склали протокол за ч.2 ст.126 КУпАП.
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