Меморандум щодо підтримки напрямків розвитку медичної галузі у Львові підписали 9 червня

У середу, 9 червня, у Львові у рамках Екстреного медичного форуму «Якою буде медицина у Львові?» підписали Меморандум щодо підтримки напрямків розвитку медичної галузі у Львові між Міжнародною фінансовою корпорацією, Львівською міською радою та партнерами, повідомляє прес-служба ЛМР.

За словами першого заступника міського голови Львова Андрія Москаленка, це важлива подія у запуску пілотування проектів у сфері державно-приватного партнерства та у сфері медицини міста.

Меморандум щодо підтримки напрямків розвитку медичної галузі у Львові між Міжнародною фінансовою корпорацією, Львівською міською радою та партнерами підписали керівниця міського управління охорони здоров’я Леся Кобецька, керівник Агенції з питань підтримки державно-приватного партнерства Ніко Чечиладзе, а також через zoom запросити до підписання важливої угоди Джейсона Пеллмара, регіонального менеджера IFC в Україні, Білорусі та Молдові.

Від львівської міської ради меморандум підписалакерівниця міського управління охорони здоров’я Леся Кобецька

Підписання меморандуму відбулося у присутності міського голови Львова, голів фракцій у міській раді і всіх присутніх на форумі.

Нагадаємо, 9 червня у Львові проходить Екстрений медичний форум, на якому впродовж першої половини дня говоритимуть про розвиток трьохТМО (територіальних медичних об’єднань) та реформування медичної галузі загалом. Програма форуму передбачає кілька дискусійних панелей. Розпочали форум міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко, міський голова Львова Андрій Садовий та регіональний менеджер IFC в Україні, Білорусі та Молдові Джейсон Пеллмар.

Під час форуму відбудеться презентація дослідження міжнародної компанії Deloitte про трансформацію медичної сфери у Львові. Цей проект реалізується в межах проекту USAID.