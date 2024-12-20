Відбулося це в межах проєкту «Сміливість бути», який реалізує корпоративний благодійний фонд Кредобанку – «Фундація Кредо» спільно з управлінням освіти Львова та Центром професійного розвитку педагогів. Мета проєкту – спершу поширювати фінансову грамотність серед вчителів-амбасадорів, а відтак мотивувати підприємливість та лідерство серед молоді.

Проєкт націлений на розвиток вміння комунікувати, співпрацювати в команді, творчо мислити

«Цей конкурс націлений на те, щоб вчителі, викладаючи цей предмет в себе в школах, мали можливість попрактикуватися, отримали додаткові навички. Основні елементи, на які націлений цей проєкт, – це розвиток, вміння комунікувати, співпрацювати в команді, творчо мислити, критично підходити до різних тем. Тому, якщо вчителі мають навчати цього учнів, вони в першу чергу мають попрактикуватися на собі», – зазначила голова БО «Благодійний фонд «Фундація Кредо» Соломія Говоруха.

До проєкту «Фундації Кредо» загалом долучилося 43 школи Львівської громади. Педагоги разом з учнями вчилися ставити цілі і досягати їх, заощаджувати, презентувати себе, спілкувалися з успішними підприємцями. Влаштовували також тренінги і для батьків.

«Ми зрозуміли, що фінансової грамотності у нас в школі немає. А дітям дуже потрібно володіти цією інформацію. І ми з новенькою, молодою вчителькою вирішили пірнути в цю програму. Програма шалено насичена, кожного тижня вчитель проводить уроки на паралелі восьмих класів і ці уроки дуже змістовні», – поділилась Тетяна Яртим, директорка львівської СЗШ №1.

Найкращі педагоги з фінансової грамотності отримали сучасні тачпанелі та ноутбуки

Усі вчителі-учасники конкурсу отримали екоолівці з насінням. А от найкращим педагогам з викладання фінансової грамотності подарували пʼять ноутбуків та три сучасні тачпанелі, серед них – вчителька львівської школи №97 Ірина Стеців. Вона бере участь у проєкті «Сміливість бути» вже другий рік поспіль.

«В проєкті розкрився мій потенціал і дітей: що ми можемо, що вміємо. Це постійні конкурси – ми креативимо, заощаджуємо цілою школою», – Ірина Стеців, вчителька географії та фінансової грамотності, економіки школи №97.

Напрацьована методична база в межах проєкту «Сміливість бути» дозволить масштабувати знання на всі школи Львова. Покращувати рівень фінансової грамотності школярів фундація «Кредо» планує і надалі.