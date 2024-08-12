Хірурги США спільно зі спеціалістами госпіталю оперують пацієнта під час першого візиту до госпіталю

До Львівського обласного госпіталю репресованих і ветеранів війни, що у Винниках, у рамках місії Reconstruction приїжджають провідні спеціалісти зі США, аби допомогти українським лікарям виправити найскладніші вади обличчя і шиї після мінно-вибухових поранень у захисників і цивільних. Усі консультації і операції – безкоштовні.

Місія триватиме від 31 серпня до 7 вересня. Разом з львівськими лікарями працюватимуть спеціалісти зі США: ЛОРи, пластичні і реконструктивні хірурги Роман Букачевський і Джон Фродель.

На консультації до провідних спеціалістів можуть звертатися українці з різних областей України, військові і цивільні, які мають мінно-вибухові травми, дефекти і деформації обличчя, травми очей, губ, вух, носа. Скерування не потрібне. Усі консультації і операції – безкоштовні. Записатися на прийом можна за телефонами: 0671003087 (лікар Вовк Володимир Юрійович), 0934860622 (лікар Лука Остап Миколайович).

Це буде сьомий візит американських спеціалістів в Україну, і другий – у госпіталь у Винниках. У госпіталі вони вперше консультували і оперували пацієнтів наприкінці квітня. Тоді вони спільно з львівськими щелепно-лицевими хірургами проконсультували 10 захисників з мінно-вибуховими травмами і п’ятьох прооперували.

До слова, місія американських спеціалістів триває у рамках проекту EduCare, що ініціює та організовує БФ «Християнська медична асоціація України» у партнерстві із «Leap Global Mission» та «Razom for Ukraine».