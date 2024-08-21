Прощання з Діаною Гайворонюк відбудеться 23 серпня у Львові

У середу, 21 серпня, у Львові померла 55-річна теле- та радіоведуча Діана Гайворонюк. Вона працювала на Люкс FM, FM Галичина, Дуже радіо тощо. Про смерть Діани Гайворонюк у соцмережах повідомив її зять Назарій Гук.

Прощання з Діаною Гайворонюк відбудеться у п'ятницю, 23 серпня, о 12:00 в Гарнізонному храмі. Поховають жінку на Голосківському кладовищі.

«Ми були близькими друзями, це була справжня подруга й людина, з якою святкували не одне свято. Діанка була найсвітлішою людиною в моєму житті. Це людина, яка любила життя і вміла жити! Справжній професіонал своєї справи й приклад для багатьох радіоведучих. Дуже шкода, що такі люди так швидко йдуть від нас», – розповів ZAXID.NET друг Діани Гайворонюк та радіоведучий Андрій Ферцак.

Зазначимо, що Діана Гайворонюк боролося з раком молочної залози. Під час лікування, у 2019 році, коли жінка втрачала волосся, вона вирішила створити альтернативу перукам й заснувала проєкт «Бандіанка». У такий спосіб Діана Гайворонюк підтримувала жінок, які також борються за одужання. Співавтором ідеї був стиліст Володимир Кульбацький.