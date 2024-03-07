У вівторок, 7 березня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:

Перший в Україні. У Львові відкрили абілітаційний центр для постраждалих від воєнних дій.

Про цю операцію вона мріяла все життя. Львівські медики спільно з американськими колегами виправили 20-річній киянці ваду обличчя.

Захищені від незаконних забудов. Зі 40-а львівських парків 30 вже мають офіційні межі.

Смак свободи по-львівськи. Фільм, який знімали у нашому місті ще до війни, від сьогодні – у прокаті.

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