Для Людмили з Волині усе найважче уже позаду

Хірурги львівської лікарні св. Пантелеймона врятували 51-річну мешканку Волині, якій 7-міліметрові рідкісні паразити знищили печінку та жовчний міхур. Після операції пацієнтка почувається добре, повідомили в лікарні.

51-річній Людмилі з Волині зле стало три місяці тому. Дошкуляла нудота і біль у правому підребер'ї. Жінка звернулася до лікарів, однак причини погіршення стану ті не виявили.

Протягом наступного місяця їй значно погіршало. Жінка не могла спати, трималася висока температура, слабкість. Невдовзі додалася жовтяниця. Ще низка обстежень – і медики діагностували у жінки – альвеококоз правої долі печінки.

«Альвеококоз - важке паразитарне захворювання, спричинене одним з видів гельмінтів. Джерелом поширення є дикі тварини, зокрема, гризуни, які виділяють заповнені яйцями частинки у довкілля. До людини личинки паразитів потрапляють через травну систему. Найчастіше так стається під час контакту з немитою їжею: на полюванні, під час збору ягід чи лісових продуктів та навіть після контакту з собаками чи котами. Личинки осідають в печінці, легенях, рідше - у структурах головного мозку. Їхня довжина сягає 7 мм», – кажуть у лікарні.

Це захворювання дуже рідкісне та становить 1,37 – 3,85 на 100 000 населення. На Львівщині, згідно зі статистикою, щороку оперують до 20 людей з альвеококозом. Через надто пізнє звернення до спеціалістів частину таких пацієнтів не вдається врятувати.

За словами лікарів, оперативне втручання несе значні ризики і можливе лише у 15-20% хворих. Причина - пізнє звернення, коли життєво важливі структури уражені критично.

Спеціалісти Центру хірургії лікарні ще раз детально обстежили пацієнтку і дійшли висновку - оперативне втручання можливе.

До складу операційної команди увійшли провідний хірург Юрій Шаваров, хірурги Володимир Федонюк, Ігор Середа, анестезіолог Степан Гудзан та операційна сестра Лілія Ставарська.

Права частка печінки разом з великими судинами та жовчним міхуром були уражені. Тому хірургам довелося провести радикальне втручання – видалити праву частку печінки та жовчний міхур.

Операція тривала три години. Пацієнтка три дні провела у реанімації і ще сім днів у відділенні хірургії.

Зараз жінка почувається добре. На неї чекає реабілітація та контрольний огляд за два тижні.