У Львові відбудеться благодійний велопробіг, на якому збиратимуть кошти на закупівлю необхідної амуніції для воїнів 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Захід відбудеться у межах Європейського тижня мобільності.

Як повідомили організатори, велопробіг відбудеться у неділю, 18 вересня, о 13:00, на площі біля Оперного театру. Для участі у заході необхідно зробити добровільний внесок. Командир львівського велопатруля Назарій Прінь уточнив ZAXID.NET, що фіксованої чи мінімальної суми добровільного внеску немає, тож кожен зможе пожертвувати прийнятну для нього суму.

Крім цього, можна зробити внесок, навіть якщо ви не зможете взяти участі у велопробізі. Перерахувати гроші можна на монобанку за посиланням. Зібрані кошти планують передати на потреби львівської 80-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Велоколона пройде за маршрутом:

Площа перед Оперним театром – вул. Городоцька – вул. Кульпарківська – вул. Наукова – просп. Івана Павла ІІ – просп. Червоної Калини – площа перед Центром Довженка – просп. Червоної Калини – вул. Стуса – вул. Снопківська – вул. Волоська – вул. Руставелі – вул. Івана Франка – вул. Князя Романа – просп. Свободи – площа перед Оперним театром.

Довжина маршруту сягає 20 км, сам захід триватиме приблизно 2 год. За маршрутом колони можливе ситуативне перекриття руху транспорту.