Торік саміт був результативним і зібрав понад 5 тис. учасників

Другий оборонний саміт Defense Tech Valley 2026 пройде у Львові 16–17 вересня. Саміт організовує мілтех-кластер Brave-1 за підтримки міністерства оборони, повідомляє пресслужба Львівської міськради.

На події очікують понад 7 тис. учасників з понад 50-ти країн світу, зокрема, світових лідерів оборонної галузі, інвесторів та урядовців.

Захід стане платформою для масштабування українських рішень на глобальний рівень. У фокусі – безпілотні системи, дрони-перехоплювачі, штучний інтелект та радіоелектронна боротьба.

Також на Defense Tech Valley 2026 можна буде побачити змагання оборонних та dual-use стартапів Battle Proven. Взяти участь у ньому можуть українські розробники технологій, які вже активно використовують їх на фронті або ж планують це протягом року.

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Як повідомляв ZAXID.NET, оборонний саміт Defence Tech Valley започаткований у 2025 році. Торік під час саміту чотири компанії з Європи та США повідомили про плани інвестувати понад 100 млн доларів в розробку українських оборонних технологій.