У Львові розпочали реставрацію фасадів зруйнованих ракетним ударом будинків на вул. Стрийській
Новини Львова від ZAXID.NET за 27 лютого
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У четвер, 27 лютого, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Тактична підготовка від ветерана. Як у Львові школа «Крук» навчає військової справи.
- Новий етап робіт. У Львові розпочали реставрацію фасадів, зруйнованих ракетним ударом на вулиці Стрийській.
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