У четвер, 27 лютого, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Тактична підготовка від ветерана. Як у Львові школа «Крук» навчає військової справи. Новий етап робіт. У Львові розпочали реставрацію фасадів, зруйнованих ракетним ударом на вулиці Стрийській. Виписали на п'ятий день після операції. Спеціалісти лікарні святого Пантелеймона врятували від раку пацієнтку у важкому стані. Допоміг Європейський інвестиційний банк У Львові модернізували будівлю лікарні святого Луки, що зменшить споживання енергоресурсів на третину. Весна за дверима. Синоптики Львівського гідрометцентру розповіли про погоду у перші дні березня.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter