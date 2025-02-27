22 лютого охоронці не впустили стадіон «Арена Львів» вболівальників із плакатами Free Azov

Адміністрація стадіону «Арени Львів» прокоментувала інцидент із вболівальниками, яких не пропустили на матч із плакатами Free Azov. Зазначається, що папір, із якого був зроблений банер, був виготовлений із займистих заборонених матеріалів.

22 лютого на стадіоні «Арена Львів» відбувався матч української Прем’єр-ліги «Рух» – ЛНЗ. Перед матчем черкаських уболівальників, які хотіли потрапити на гру із плакатами Free Azov, не пропустили на стадіон. Відео із інцидентом через кілька днів почали поширювати львівські пабліки.

У коментарі профільному сайту Sport.ua відповідальний за організацію і проведення матчівна «Арені Львів» Сергій Ковалевич розповів, що відповідальність за організацію матчу була за ФК «Рух».

«Коли трапляється ситуація, яка вимагає нестандартних відповідей, рішення приймаються спільно з поліцією і службами, які стежать за порядком на стадіоні. Крім того, існують правила поведінки на стадіоні. Вони прописані на входах і вхідних квитках. Якщо ви дотичні до футболу і знаєте, скільки проблем у нас було через фаєри чи щось із цим пов’язане... Так, нам це могло не подобатися, але всі ми пам’ятаємо матчу збірних України і Сан-Марино на “Арені-Львів” в 2013-му. Бандера і Шухевич у нас герої, але згідно з рекомендаціями УЄФА вони – заборонені діячі. Наш стадіон отримав п’ятирічну дискваліфікацію, а ФФУ – великий штраф», – зазначив Сергій Ковалевич.

Він додав, що за правилами на стадіон заборонено проносити легкозаймисті предмети, зокрема й паперові банери, як у випадку із вболівальниками з Черкас.

«Коли УАФ проводить у нас заходи і використовує паперові вироби, цей папір просочений незаймистими речовинами і не горить. Тому питань ні в кого не виникає. Як не виникає в нас питань щодо банерів з незаймистого матеріалу. Якщо, звісно, зміст надпису відповідає чинному законодавству. В цьому випадку ми не допустили банерів якраз не через зміст, а через матеріал, на якому був зроблений надпис», – зазначив Сергій Ковалевич.

Додамо, що родичі військових, а також небайдужі львівʼяни щотижня регулярно виходять на акції підтримки військовополонених, зокрема й бійців бригади НГУ «Азов», які у травні добровільно склали зброю та здались у полон після тримісячної блокади заводу «Азовсталь» росіянами.