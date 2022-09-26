Магнітики зупинилися у стравоході і склалися у квітку

До Львівської обласної дитячої лікарні «Охматдит» «швидка» доставила семирічну львів’янку, яка граючись, проковтнула п’ять магнітиків. Дитина задихалася, її турбував дискомфорт у ділянці шиї.

На щастя, батьки дівчинки були вдома і побачивши, до доньці важко дихати, відразу викликали «швидку», повідомили в лікарні.

Рентген, який зробили маленькій пацієнтці у лікарні, показав: магнітики, які проковтнула дитина, потрапили у ставохід і склалися у квітку. Аби не допустити їх просування у кишківник, де вони могли викликати перфорацію його стінок, хірурги відразу ж за допомогою сучасного інструментарію, під контролем оптики дістали магніти із стравоходу.

Останнім часом чи не щотижня до лікарень потрапляють маленькі діти, які проковтнули або вдихнули маленькі деталі від конструкторів, магнітні кульки, канцелярські цвяхи, заглушки до холодильника тощо. Усіх їх доводиться оперувати під наркозом. Не у всіх випадках сторонні предмети вдається дістати ендоскопічно. Частину таких дітей доводиться оперувати через загальний доступ – розріз черевної порожнини. Тож лікарі вкотре нагадують батькам: стежте за тим, чим бавляться ваші діти. Дрібні предмети не повинні бути серед дитячих іграшок.