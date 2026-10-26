Наприкінці 2024 року МОЗ забрало магнітно-резонансний томограф в університетської лікарні

Поліцейські відкрили кримінальне провадження через можливу службову недбалість. Справа стосується купівлі МРТ за 33,5 млн грн, який МОЗ забрало в університетської лікарні ЛНМУ через непідготовлене приміщення.

Як вказано в ухвалі, яку оприлюднили у судовому реєстрі у жовтні 2026 року, суддя надав слідчим поліції доступ до низки документів, проєктно-кошторисної документації, офіційного листування, наказів про призначення на посади, посадових інструкцій та табелів обліку робочого часу ректора, проректорів, керівників юридичного та фінансово-економічного відділів, а також усіх, відповідальних за прийняття, зберігання та підготовку приміщень під медичне обладнання.

Кримінальне провадження за ознаками вчинення правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 ККУ (службова недбалість), відкрили ще у 2025 році. Слідство встановило, що за державні гроші придбали магнітно-резонансний томограф за 33,5 млн грн, але через непідготовлене приміщення для введення обладнання в експлуатацію воно простоювало і потім його передали у інший заклад охорони здоров’я.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що наприкінці 2024 року МОЗ забрало магнітно-резонансний томограф в університетської лікарні Львівського національного медичного університету.

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Як встановили аудитори, станом на 1 листопада 2024 року до різних медзакладів надійшло 22 одиниці медобладнання, з яких ввели в експлуатацію лише дві. Причиною такої ситуації в Рахунковій палаті назвали неорганізованість закупівель, за які відповідали профільне міністерство і ДП «Медичні закупівлі». МОЗ не зібрало від медзакладів інформацію про те, що їм потрібно, не поцікавилося готовністю приміщень під обладнання, не встановило чіткі критерії розподілу обладнання тощо.

ZAXID.NET повідомляв, що в університетській лікарні ЛНМУ відкрили кабінет магнітно-резонансної томографії лише у травні 2026 року.