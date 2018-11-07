У Львові стартував гастрофестиваль «HoReCa Show Lviv»

На фестивалі представлені різноманітні сири, ковбаси, равлики, мед та делікатеси із мангалиці (угорської породи свиней)

Впродовж 7-9 листопада у Львові, у приміщенні виставкового центру «Південний-EXPO» (вул. Щирецька, 36), проходить фестиваль гостинності та готельно-ресторанного бізнесу «HoReCa Show Lviv 2018».

Упродовж трьох днів відвідувачі food-заходу зможуть ознайомитись із новими досягненнями готельно-ресторанного бізнесу, дізнатись про сучасні гастротренди та посмакувати і придбати еко-продукти українських виробників. Зокрема, на фестивалі представлені різноманітні сири, ковбаси, равлики, мед та делікатеси із мангалиці (угорської породи свиней).

На заході презентували також величезну «живу» гастрокарту Львівської області, викладену із міксу салатів. На карті географічно зображені 16 найпопулярніших фермерських господарств нашого краю.

У рамках фестивалю запланована також низка чемпіонатів серед кухарів та офіціантів. Зокрема, видовищний «Піца-чемпіонат».

«HoReCaSHOW Lviv» ― унікальний та багатогранний захід, на якому вже третій рік поспіль збираються представники готельно-ресторанного бізнесу. У рамках фестивалю проходять лекції та конференції, під час яких фахівці обмінюються досвідом та презентують останні гастроновинки.

Всі фото Євгена Кравса