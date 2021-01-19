Навіщо люди купаються на Водохреща. У чому сенс.

Через карантинні обмеження цього року скасували загальноміське водосвяття, яке на свято Богоявлення, 19 січня, традиційно проводили у центрі Львова. Його провели у трохи зміненому форматі. На пл. Ринок перед ратушею традиційно встановили великий резервуар для води. Проте велелюдного освячення не було. Обряд освячення ще зранку провів капелан міської ради Павло Дроздяк. Упродовж дня львів'яни могли прийти і набрати освяченої води собі додому. А деякі відчайдухи у цей день не відмовився від занурення у йорданську воду повністю.

11-річна Ніка у воду на свято Богоявлення занурювалася вже вдруге. Перша її така спроба була минулого року.

«Вода дуже холодна. І я швидко побігла, бо було дуже холодно. Я не боялася зовсім. Мені дуже сподобалося», – розповіла Ніка.

Зануритися у воду до джерела на Високому Замку прийшло чимало людей. Здебільшого це моржі з досвідом. Купання у крижаній воді для них – традиція, яка триває вже роками.

«Намагаюся кожного тижня, по неділях приходити пірнати сюди. Я думаю, що все, що у нас є погане, виходить разом із зануренням із головою. Можливо, за релігійними канонами, це не є правильно, але кожен обирає свій шлях», – сказав Влад, який занурювався у воду на Водохреща.

«Я ходжу кожний день. Тому що я вже без цього не можу, я вже залежний від цього. На Водохреще вже просто більше людей приходять і все», – каже Володимир.

А для тих, хто хотів набрати йорданської води додому, на пл. Ринок встановили резервуар. Традиційний обряд освячення перед Ратушею ще зранку провів капелан міської ради Павло Дроздяк. Тож упродовж дня львів’яни могли набрати освяченої води. Її вистарчило всім, адже резервуар вміщує 1200 літрів.

«Чудово! Люди можуть спокійно собі набрати, без черги, без штовханини, без того всього. У минулі роки було багато людей і всі штовхали один одного. І хто перший просунувся, той і набирав», – сказала львів'янка Раїса.

«Немає свята такого, як було раніше. Але, хто хоче собі створити свято, той створить. Для того є церква, можна ходити до церкви, там освячували воду. Я просто йшов через площу Ринок, знаю, що тут чотири чи п'ять конфесій освячували воду. Спільна вода», – додав львів'янин Ярослав.

За традицією – цією йорданською водою освятять міську раду.

Нагадаємо, традицію загальноміського водосвяття започаткували ще за душпастирства Блаженнішого Патріарха Любомира Гузара. Тоді на свято Богоявлення, 19 січня, воду освячували біля фігури Матері Божої, що на Марійській площі. Робили це спершу спільно УГКЦ та РКЦ. Пізніше водосвяття перенесли на площу Ринок.

Цьогоріч на Водохреща мерія закликала львів’ян утриматись від пірнань в ополонки, адже через перепади температур крига може бути нестійкою. Також Православна церква України назвала відвертим міфом твердження, що масові купання на Йордан є давньою українською традицією. А ще заявила, що пірнання в ополонку не «змиває» гріхи.