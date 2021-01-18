Навіщо люди купаються на Водохреща. У чому сенс.

Православна церква України закликала не пов’язувати пірнання в ополонки зі святкуванням Хрещення Господнього

Православна церква України назвала міфом твердження про те, що масові купання на Водохреще є давньою українською традицією, а також заявила, що пірнання в ополонку не «змиває» гріхи. Про це йдеться в повідомленні церкви, опублікованому в понеділок, 18 січня.

«Останніми роками в час святкування Хрещення Господнього активізується мода на масові пірнання в ополонку. Мотивація у кожного різна: хтось "змиває гріхи", хтось випробовує можливості свого тіла, а хтось аргументує це дотриманням "давньої української традиції". Останнє твердження – цілком помилкове! У нашого народу такої традиції, пов’язаної зі святом Богоявлення, не було. Ані етнографи, ані історики ще до середини ХХ століття не фіксували нібито "традиційних" масових пірнань українців у крижану воду з нагоди свята Хрещення Господнього. Немає описів такого дійства ані у давніх джерелах, ані у дослідження про традиції козацької України, ані у спогадах людей старшого віку. Деякі історики пов’язують такий звичай з нашими північними сусідами, росіянами, у яких було прийнято пірнати в холодну воду після лазні, а також із поширенням ідей загартування організму, як частини здорового способу життя», – йдеться у заяві.

ПЦУ стверджує, що масові пірнання у воду на Водохреще появилися другій половині 1990-х – на початку 2000-х років, тому цей звичай в Україні має новітнє, а не старовинне, походження. Церква також назвала «абсолютно помилковим» судженням, про те, що ніби купання у крижаній воді після водосвяття «змиває гріхи».

«Церква не забороняє пірнати у зимову воду, це право і вибір кожного. Але ми закликаємо не вважати цю дію церковною, пов’язаною зі святкуванням Хрещення Господнього», – наголошує ПЦУ.

Зазначимо, що 18 січня православні та греко-католики відзначають Водохресний Святвечір, також відомий як Другий Святвечір. 19 січня християни східного обряду святкують Хрещення Господнє або Богоявлення.