На площі Ринок у Львові традиційно освятили воду з нагоди Водохреща

Навіщо люди купаються на Водохреща. У чому сенс.

У центрі Львова відбувся чин освячення води

На площі Ринок у Львові традиційно відбувся щорічний чин освячення води за участю духівників усіх християнських конфесій міста. До спільної молитви та колядування долучилось чимало львів’ян та гостей міста, котрі змогли взяти додому освячену воду.

Так, о 13:00 на площі Ринок розпочалось вітання колядками від львівських хорів. А о 13:30 відбувся загальноміський екуменічний молебень та освячення води за участю духовенства усіх християнських конфесій міста.

Жителів міста також привітав міський голова Львова Андрій Садовий.

«Сьогодні, коли ми всі молились у храмах, тут, на площі, думаю, дуже багато молитв було скеровано за наших хлопців, які на сході нас захищають. Сьогодні прийшла сумна звістка — загинув один наш вояк, 10 хлопців отримали поранення. Сьогодні прилетів літак з Тегерану, в Україну привезли тіла наших українців, які трагічно загинули. Я думаю, сьогоднішні молитви почує Господь Бог і нехай дасть їм рай. Так би хотілось, щоб було більше миру і таких сумних звісток у нас більше не було», – сказав міський голова Львова Андрій Садовий.

Традиційно кожен охочий міг після освячення води взяти її додому. Резервуар, який використовують на Водохреще на площі Ринок, вміщає 1500 літрів води.

«Об'єм резервуару — 1500 літрів. Торік цього обсягу вистачило для усіх охочих. Ми ретельно стежимо за технічним станом резервуару, виконуємо дезінфекцію та промивку. Артезіанську воду, яка потрапляє у систему міських трубопроводів, постачали на площу Ринок з допомогою автоцистерни підприємства», – повідомив заступник директора ЛМКП «Львівводоканал» Юрій Свізінський.