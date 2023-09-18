У вівторок, 19 вересня, у Львові та області оголосили штормове попередження через грози та град. Про це повідомили у обласному управлінні ДСНС з посиланням на дані синоптиків гідрометцентру.

За даними львівських синоптиків, 19 вересня у Львівській області буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень короткочасні дощі, грози, подекуди град. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, вночі 5 – 10 м/с, вдень 9 – 14 м/с, поривчастий. Температура вночі 10 – 15°С, вдень 19 – 24°С тепла.

Щодо погоди у Львові, то вдень також очікується короткочасний дощ, гроза, град. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, вночі 5 – 10 м/с, вдень 9 – 14 м/с, поривчастий. Температура вночі 12 – 14°С, вдень 20 – 22°С тепла.