У відомстві не повідомляють причину, та ймовірно, йдеться про сходження потяга з рейок

У неділю, 8 листопада, головний залізничний вокзал Львова закрили на відновлювальні роботи, а потяги львівського напрямку прибували і відправлялися зі станції Підзамче. Про це повідомила пресслужба АТ «Укрзалізниця» в неділю вранці.

«Проїзд до головного вокзалу у Львові буде закритий протягом декількох годин для відновлювальних робіт, тож просимо пасажирів запланувати свою подорож саме зі станції Підзамче. Перепрошуємо за оперативні зміни та вимушену затримку, вже наздоганяємо і лагодимо», – ідеться в повідомленні «Укрзалізниці».

Також деякі приміські потяги курсують 8 листопада зі станції «Підзамче». Зміни стосуються потягів, що відправляються або прибувають з/до східного залізничного підходу, додали представники «Укрзалізниці» в коментарях до свого допису у фейсбуці. Про те, коли ці потяги повернуть на головний і приміський вокзали, можна буде дізнатися з push-сповіщень додатку УЗ.

Оновлено. Об 11:10 в неділю, 8 листопада, в «Укрзалізниці» повідомили, що відновили рух поїздів станцією «Львів».

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«Ремонтні роботи ще триватимуть якийсь час паралельно, тому слід очікувати затримки поїздів львівського напрямку до 5 годин», – додали в пресслужбі відомства.

В «Укрзалізниці» не пояснили, що саме відновлюють та оперативно ремонтують, а в коментарях додали, що не розголошують інформацію з міркувань безпеки: «З технічних причин. З міркувань безпеки в умовах воєнного стану деталі не розголошуємо».

Водночас у львівських телеграм-каналах зранку поширилась інформація про те, що на головному вокзалі Львова з рейок зійшов вагон вантажного потяга, щоі стало причиною обмеження руху поїздів по станції «Львів».