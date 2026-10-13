Правоохоронці повідомили про підозру 48-річному машиністу дизель-поїзда «Львів – Сокаль», який допустив зіткнення з електровозом. Про це у вівторок, 13 жовтня, повідомила пресслужба Львівської обласної прокуратури.

За даними слідства машиніст дизель-поїзда, у складі якого було чотири пасажирські вагони, порушив правила безпеки руху – проїхав на заборонний сигнал світлофора та несвоєчасно відреагував на вказівки диспетчера зупинити поїзд, після чого відбулося зіткнення. Водночас електровоз був нерухомим.

Унаслідок аварії травмувалися 11 людей. Серед них – 70-річний пасажир, який отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Машиністу інкримінують порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середньої тяжкості (ч. 2 ст. 276 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від двох до семи років. Досудове розслідування триває.

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Як повідомляв ZAXID.NET, зіткнення дизель-поїзда та електровоза сталося ввечері 8 жовтня. Тоді повідомлялось, що серед травмованих також була 17-річна дитина та помічник машиніста електропоїзда, якого деблокували з кабіни рятувальники.