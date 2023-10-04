У Львові два трамваї тимчасово змінять маршрут

Через ремонтні роботи на пл. Данила Галицького у напрямку пл. Осмомисла завтра, 5 жовтня, з 21:00 трамваї №7 та №9 частково змінять маршрути. Про це ввечері 4 жовтня повідомили у прес-службі Львівської міськради.

У четвер 5 жовтня трамвай №7 останній рейс за звичним маршрутом з кінцевої зупинки «Погулянка» матиме о 20:47 год. Далі курсуватиме так: вул. Татарбунарська – вул. Замарстинівська – вул. Торф’яна та у зворотному напрямі. Трамвай №9 останній рейс з кінцевої зупинки «Залізничний вокзал» матиме о 20:37 год. Далі курсуватиме так: Залізничний вокзал – вул. Вітовського - вул. Руська – вул. Дорошенка – Залізничний вокзал.

«Основні роботи проводитимуть у ніч з четверга на п’ятницю. А вже у п’ятницю всі трамваї мають курсувати за звичними маршрутами. При цьому замощення міжколійного простору ще триватиме. Тому просимо власників приватних авто оминати площу Данила Галицького, обравши альтернативний шлях», – повідомили у ЛКП «Львівелектротранс».

Водіїв приватних автівок просять не паркуватися поруч з місцем проведення робіт. Зокрема, там чергуватимуть інспектори з паркування з евакуатаром.