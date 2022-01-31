Дві дози вакини вже отримали понад 950 тисяч мешканців Львівщини

У Львові продовжують вакцинувати людей від коронавірусної хвороби і у центрах вакцинації, і у стаціонарних пунктах щеплень, що працюють у поліклініках. Цього тижня для щеплення використовують наразі дві вакцини: Comirnaty (Pfizer) і Moderna. Центри вакцинації оприлюднили графік роботи на цей тиждень.

Графік роботи центрів вакцинації на цей тиждень 31 січня-6 лютого

ТЦ «Форум Львів» (м.Львів, вул. Під Дубом, 7В)

Пн-Пт 15:00-18:30

Сб-Нд 10:00-15:00

Comirnaty/Moderna

ТРЦ «Victoria Gardens» (м. Львів, вул. Кульпарківська, 226А (другий поверх)

Пн-Пт 15:00-18:30

Сб-Нд 10:00-15:00

Comirnaty/Moderna

ТЦ «Епіцентр» (м.Львів, вул. Б.Хмельницького,188А)

Пн-Пт 15:00-18:30

Сб-Нд 10:00-15:00

Comirnaty/Moderna

ТЦ «Епіцентр» (м.Львів, вул. Городоцька, 302)

Пн-Пт 15:00-18:30

Сб-Нд 10:00-15:00

Comirnaty/Moderna

Будинок Головної пошти (м.Львів, вул. Словацького, 1)

Пн-Пт 15:00-18:30

Сб-Нд 10:0-15:00

Comirnaty/Moderna

Головний залізничний вокзал (м.Львів, пл. Двірцева, 1)

Пн-Пт 15:00-18:30

Сб-Нд 10:00-15:00

Comirnaty/Moderna

СТРЦ «SPARTAK» (м.Львів, вул. Гетьмана Мазепи, 1-Б)

Кінотеатр Мультиплекс («Multiplex Spartak»)

Пн-Пт 15:00-18:30

Сб-Нд 10:00-15:00

Comirnaty/Moderna

ТЦ «Скриня» (м.Львів, вул. Городоцька, 179)

Пн-Пт 15:00-18:30

Сб-Нд 10:00-15:00

Comirnaty/Moderna

ТВК «Південний», ТЦ «Європа» (м.Львів, вул. Щирецька, 36)

Пн-Пт 15:00-18:30

Сб-Нд 10:00-15:00

Comirnaty/Moderna

ТЦ «MARK» (м.Львів, вул. Княгині Ольги,95)

Пн-Пт 15:00-18:30

Сб 10:00-15:00

Нд 12:00-17:00

Comirnaty/Moderna

ТРЦ «King Cross Leopolis» (с. Сокільники, вул. Стрийська, 30)

Пн-Пт 13:00-19:00

Сб-Нд 10:00-16:00

Comirnaty

Станом на 31 січня у Львові та області проведено 1 986 995 щеплень (з них 958 828 – другою дозою, 126 – додатковою, 15 347 – бустерною): вакциною Covieshield – 38 403, Astra Zeneca - 193 636, Coronavac – 525 643, Pfizer – 1 020 621, Moderna – 208 692.