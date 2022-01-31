У Львові цього тижня містян щепитимуть вакцинами Comirnaty і Moderna
Центри вакцинації оприлюднили графік роботи на 31 січня-6 лютого
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У Львові продовжують вакцинувати людей від коронавірусної хвороби і у центрах вакцинації, і у стаціонарних пунктах щеплень, що працюють у поліклініках. Цього тижня для щеплення використовують наразі дві вакцини: Comirnaty (Pfizer) і Moderna. Центри вакцинації оприлюднили графік роботи на цей тиждень.
Графік роботи центрів вакцинації на цей тиждень 31 січня-6 лютого
ТЦ «Форум Львів» (м.Львів, вул. Під Дубом, 7В)
Пн-Пт 15:00-18:30
Сб-Нд 10:00-15:00
Comirnaty/Moderna
ТРЦ «Victoria Gardens» (м. Львів, вул. Кульпарківська, 226А (другий поверх)
Пн-Пт 15:00-18:30
Сб-Нд 10:00-15:00
Comirnaty/Moderna
ТЦ «Епіцентр» (м.Львів, вул. Б.Хмельницького,188А)
Пн-Пт 15:00-18:30
Сб-Нд 10:00-15:00
Comirnaty/Moderna
ТЦ «Епіцентр» (м.Львів, вул. Городоцька, 302)
Пн-Пт 15:00-18:30
Сб-Нд 10:00-15:00
Comirnaty/Moderna
Будинок Головної пошти (м.Львів, вул. Словацького, 1)
Пн-Пт 15:00-18:30
Сб-Нд 10:0-15:00
Comirnaty/Moderna
Головний залізничний вокзал (м.Львів, пл. Двірцева, 1)
Пн-Пт 15:00-18:30
Сб-Нд 10:00-15:00
Comirnaty/Moderna
СТРЦ «SPARTAK» (м.Львів, вул. Гетьмана Мазепи, 1-Б)
Кінотеатр Мультиплекс («Multiplex Spartak»)
Пн-Пт 15:00-18:30
Сб-Нд 10:00-15:00
Comirnaty/Moderna
ТЦ «Скриня» (м.Львів, вул. Городоцька, 179)
Пн-Пт 15:00-18:30
Сб-Нд 10:00-15:00
Comirnaty/Moderna
ТВК «Південний», ТЦ «Європа» (м.Львів, вул. Щирецька, 36)
Пн-Пт 15:00-18:30
Сб-Нд 10:00-15:00
Comirnaty/Moderna
ТЦ «MARK» (м.Львів, вул. Княгині Ольги,95)
Пн-Пт 15:00-18:30
Сб 10:00-15:00
Нд 12:00-17:00
Comirnaty/Moderna
ТРЦ «King Cross Leopolis» (с. Сокільники, вул. Стрийська, 30)
Пн-Пт 13:00-19:00
Сб-Нд 10:00-16:00
Comirnaty
Станом на 31 січня у Львові та області проведено 1 986 995 щеплень (з них 958 828 – другою дозою, 126 – додатковою, 15 347 – бустерною): вакциною Covieshield – 38 403, Astra Zeneca - 193 636, Coronavac – 525 643, Pfizer – 1 020 621, Moderna – 208 692.