У Львові цього тижня працюватимуть чотири центри вакцинації
Графік роботи центрів вакцинації на 9-13 серпня
До теми
Цього тижня, 9-13 серпня, у Львові працюватимуть чотири центри вакцинації. Аби львів’ яни могли вакцинуватися тоді, коли їм зручно, окремі центри вакцинації тепер працюють не лише у вихідні, а й у будні. Записатися на вакцинацію можна на сайті Helsi у розділі «Запис на вакцинацію».
1.ТРЦ «Форум Львів», вул. Під Дубом, 7 Б можна вакцинуватися з 15:00 до 18:30. Вакцина – CoronaVac
2. ЛКП «Культурно-освітній центр ім. О.Довженка» (Сихів) , проспект Червоної Калини, 81 - 15:00 до 18:30. Вакцина – AstraZeneca
3. ТРК «Victoria Gardens», вул. Кульпарківська, 226 а (другий поверх) з 15:00 по 18:30. Вакцина – Pfizer.
4. Міжнародний аеропорт «Львів» iмeнi Дaнилa Гaлицькoгo з 10:00 до 15:00 (лише для тих, хто подорожує). Вакцина – Pfizer.
Щепитися від коронавірусу впродовж тижня можна і у стаціонарних пунктах щеплень. Загалом станом на 9 серпня провакциновано понад 186 тис. львів'ян, з яких 70 тис. уже отримали по дві дози.
|
Вакцина
|
Всього щеплень
|
Кількість осіб
1 доза
|
Кількість осіб
2 дози
|
AstraZeneca
|
65279
|
34903
|
30376
|
CoronaVac
|
57603
|
32659
|
24944
|
Pfizer
|
35720
|
21528
|
14192
|
Moderna
|
28166
|
28157
|
9
|
За весь період проведено щеплень
|
186768
|
117247
|
69521