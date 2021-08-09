Уже 117 тисяч львів’ян отримали першу дозу вакцини, 70 тисяч – дві дози

Цього тижня, 9-13 серпня, у Львові працюватимуть чотири центри вакцинації. Аби львів’ яни могли вакцинуватися тоді, коли їм зручно, окремі центри вакцинації тепер працюють не лише у вихідні, а й у будні. Записатися на вакцинацію можна на сайті Helsi у розділі «Запис на вакцинацію».

1.ТРЦ «Форум Львів», вул. Під Дубом, 7 Б можна вакцинуватися з 15:00 до 18:30. Вакцина – CoronaVac

2. ЛКП «Культурно-освітній центр ім. О.Довженка» (Сихів) , проспект Червоної Калини, 81 - 15:00 до 18:30. Вакцина – AstraZeneca

3. ТРК «Victoria Gardens», вул. Кульпарківська, 226 а (другий поверх) з 15:00 по 18:30. Вакцина – Pfizer.

4. Міжнародний аеропорт «Львів» iмeнi Дaнилa Гaлицькoгo з 10:00 до 15:00 (лише для тих, хто подорожує). Вакцина – Pfizer.

Щепитися від коронавірусу впродовж тижня можна і у стаціонарних пунктах щеплень. Загалом станом на 9 серпня провакциновано понад 186 тис. львів'ян, з яких 70 тис. уже отримали по дві дози.