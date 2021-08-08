У неділю, 8 серпня, на Львівщині підтвердили сім випадків захворювання на коронавірус, викликане штамом «Дельта», повідомила головна санітарна лікарка області Наталія Іванченко-Тімко на своєму Facebook.

За інформацією лікарки, двоє інфікованих повернулися з Росії, двоє – з Великобританії та одна людина приїхала з США. Ще двоє хворих жінок не виїжджали за кордон, відповідно інфікувалися в межах Львівщини.

Нагадаємо, 24 липня, на Львівщині було зафіксовано три перші випадки зараження штамом «Дельта». До слова, в Україні перші випадки зараження штамом коронавірусу «Дельта» зафіксували ще у червні. Тоді новий штам Covid-19 виявили у Києві у двох пацієнтів, які повернулись з Росії. У липні перші випадки зараження цим штамом підтвердили на Закарпатті: хворі також повернулись з Росії.

Зараз найбільше в світі інфікованих цим варіантом коронавірусу в Росії, Великій Британії та Португалії.