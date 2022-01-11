У Львові цього тижня зробити щеплення від коронавірусу можна в 11 центрах вакцинації
Для щеплення використовують вакцини Pfizer і Moderna
Здоров'я — Олександра Баландюх, 0 0
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На Львівщині дві дози вакцини отримали понад 900 тис. мешканців області
У Львові продовжують вакицнувати містян від коронавірусної інфекції. Зробити щеплення можна у центрах вакцинації і у стаціонарних пунктах щеплень, які працюють у поліклініках. Центри вакцинації оприлюднили графік роботи на цей тиждень, 10-16 січня, тож усі охочі зробити щеплення можуть вибрати зручний для себе час. Для вакцинації використовують вакцини Pfizer і Moderna.
Графік роботи центрів вакцинації з 10 по 16 січня 2022 року
- ТРЦ «Форум Львів», м.Львів, вул. Під Дубом, 7 Б
- 10 – 14 січня з 15:00 до 18:30 (Pfizer/Moderna)
- 15 -16 січня з 10:00 до 15:00 (Pfizer/Moderna)
- ТРК «Victoria Gardens», м. Львів, вул. Кульпарківська, 226 а (другий поверх), 10 – 14 січня з 15:00 до 18:30 (Pfizer/Moderna)
- 15 -16 січня з 10:00 до 15:00 (Pfizer/Moderna)
- ТЦ «Епіцентр» (м.Львів, вул. Богдана Хмельницького, 188-А), 10 – 14 січня з 15:00 до 18:30 (Pfizer/Moderna)
- 15 -16 січня з 10:00 до 15:00 (Pfizer/Moderna)
- ТЦ «Епіцентр» (м.Львів, вул. Городоцька, 302), 10 – 14 січня з 15:00 до 18:30 (Pfizer/Moderna)
- 15 -16 січня з 10:00 до 15:00 (Pfizer/Moderna)
- Головний залізничний вокзал (пл. Двірцева, 1), 10 – 14 січня з 15:00 до 18:30 (Pfizer/Moderna)
- 15 -16 січня з 10:00 до 15:00 (Pfizer/Moderna)
- Будинок Головної пошти (вул. Словацького, 1), 10 – 14 січня з 15:00 до 18:30 (Pfizer/Moderna)
- 15 -16 січня з 10:00 до 15:00 (Pfizer/Moderna)
- ТЦ «Скриня» (м.Львів, вул. Городоцька, 179), 10 – 14 січня з 15:00 до 18:30 (Pfizer/Moderna)
- 15 -16 січня з 10:00 до 15:00 (Pfizer/Moderna)
- Кінотеатр Мультиплекс («Multiplex Spartak») в СТРЦ «SPARTAK» (м.Львів, вул. Гетьмана Мазепи, 1-Б), 10 – 14 січня з 15:00 до 18:30 (Pfizer/Moderna)
- 15 -16 січня з 10:00 до 15:00 (Pfizer/Moderna)
- ТВК «Південний», ТЦ «Європа» (м.Львів, вул. Щирецька, 36), 10 – 14 січня з 15:00 до 18:30 (Pfizer/Moderna)
- 15 -16 січня з 10:00 до 15:00 (Pfizer/Moderna)
- ТЦ «MARK» (м.Львів, вул. Княгині Ольги,95), 10 – 14 січня з 15:00 до 18:30 (Pfizer/Moderna)
- 15 січня - з 10:00 до 15:00 (Pfizer/Moderna), 16 січня – з 12:00 до 17:00 (Pfizer/Moderna)
- ТРЦ «King Cross Leopolis» (с. Сокільники, вул. Стрийська, 30), 10-14 січня з 13:00до 18:00 (Pfizer), 15-16 січня – з11:00 до 15:00 (Pfizer/Moderna.
Загалом у Львові та області станом на ранок 11 січня зроюили 1 904 220 щеплень (з них 918 225 – другою дозою, 81 – додатковою, 860 – бустерною): вакциною «Ковішелд» – 38 403, «Коронавак» – 519 549, «Комірнаті» – 952 145, «Aстра Зенека» – 192 673, «Mодерна» – 201 450.
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