Потрібні донори усіх груп крові

Із середи, 8 червня, відновлюється забір крові для поповнення банку крові, тож Львівський обласний центр служби крові просить зголоситися усіх бажаючих. Потрібні донори усіх груп крові. За один день у Центрі забір крові можуть провести не більше, ніж у 60 донорів.

Усіх, хто хоче здати кров, працівники Центру просять заповнювати форми:

1) На сайті Донор.UA

2) Або через Google-форму

Після цього ви станете донорами крові в резерві. Також можна прийти за адресою вул. Пекарська, 65 у Львівський обласний центр служби крові

За довідками можна звертатися у Viber за тел. 067 208 0303.