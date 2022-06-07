У Львові усіх охочих просять здати кров для поповнення банку крові
Забір крові відновлюється з 8 червня у Львівському обласному центрі служби крові
Здоров'я — Олександра Баландюх, 0 0
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Потрібні донори усіх груп крові
Із середи, 8 червня, відновлюється забір крові для поповнення банку крові, тож Львівський обласний центр служби крові просить зголоситися усіх бажаючих. Потрібні донори усіх груп крові. За один день у Центрі забір крові можуть провести не більше, ніж у 60 донорів.
Усіх, хто хоче здати кров, працівники Центру просять заповнювати форми:
1) На сайті Донор.UA
2) Або через Google-форму
Після цього ви станете донорами крові в резерві. Також можна прийти за адресою вул. Пекарська, 65 у Львівський обласний центр служби крові
За довідками можна звертатися у Viber за тел. 067 208 0303.
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