У Львові велосипедисти долали трасу з перешкодами, не крутячи педалі

У Львові жіноча збірна України з футболу у відбірковому матчі на Мундіаль приймає Швецію

У Львові велоекстремали з різних міст України підкорювали памп-трек. Спеціальну трасу із безліччю перешкод долали і аматори, і ті, хто давно на «ти» із велосипедом. Викрутаси на двоколісних демонстрували понад півсотні сміливців.

Долаючи трасу, педалі можна крутити лише упівоберта. Дистанція всіяна перепонами. На ямах учасники «втискають» велосипеди, на пагорбах «розслабляють». Учасник турніру Назар Дворянин пояснює: «Це більше на техніку, а не в кого сильніші ноги. Хто більш технічний, той виграє».

Змагання на памп-треку відбувається у формі батлів. Хто програв – заганяє сталевого коня у стійло і припиняє боротьбу. Під час виходу з поворотів не можна перетинати розмежувальну лінію, щоби не заважати супернику. За таке порушення дискваліфікують.

Жінки та аматори долають одне 200-метрове кільце. Еліті підготували удвічі довше випробування. Кажуть, енергії такі дуелі забирають чимало. Велосипедист Віталій Фрудима пояснює: «Якщо два кола, то взагалі дуже важко. Для тих, хто хоче схуднути, це ідеальне заняття».

Суперники дихають у спину один одному, тож боротьба контактна і дуже видовищна. Учасник турніру Олександр Заряда ділиться враженнями: «Всі просто на грані, руки трясуться. До фінішу крутиш-крутиш, отримуєш перемогу і розумієш, що працював не даремно весь той час».