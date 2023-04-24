Від понеділка, 24 квітня, до суботи, 29 квітня, у різних локаціях Львова будуть діяти п'ять мобільних пунктів вакцинації. Управління охорони здоров’я ЛМР запрошує львів’ян приєднатися до кампанії «Дні любові до вакцинації» і зробити щеплення від небезпечних від хвороб, адже вакцина «вчить» імунну систему розпізнавати вірус і боротися з ним.

Вакцинуватися можна від таких небезпечних хвороб, як поліомієліт, дифтерія та правець, гемофільна інфекція, кашлюк, краснуха, кір тощо (згідно з календарем профілактичних щеплень), а також від Covid-19.

«На сьогодні вакцинація залишається єдиним надійним способом уберегти себе від важких інфекцій, серед яких і коронавірус. Зараз люди активно мігрують як в межах країни, так і поза її межами, а це постійні скупчення великої кількості людей, плюс стреси і хвилювання, ослаблений імунітет. Все це, на жаль, сприяє швидшому поширенню інфекцій, тому невакциновані люди є у небезпеці», – наголошують в управлінні охорони здоров’я ЛМР.

За словами директорки Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Наталії Тімко-Іванченко, в Україні можна вакцинуватися безоплатно від 10 небезпечних хвороб. Національний календар щеплень включає вакцинацію від гепатиту В, туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, правця, кашлюка, кору, краснухи, епідпаротиту і гемофільної інфекції. Кожна з цих хвороб дуже небезпечна, загрожує серйозними ускладненнями і смертю.

Більшість щеплень роблять у дитинстві, проте від дифтерії і правця потрібна ревакцинація (повторне введення) кожні 10 років. Безоплатне щеплення можна зробити у сімейного лікаря в комунальних, приватних клініках чи ФОП, які мають договір із НСЗУ.

Щодня з понеділка до суботи включно, з 10:00 до 18:00 пункт вакцинації діятиме у Центрі Довженка на Сихові. У понеділок з 10:00 до 14:00 медики викцинуватимуть у модульному містечку на Сихові. У вівторок мобільний пункт діятиме з 10:00 до 14:00 на вулиці Самчука. В середу – з 10:00 до 14:00 на головному залізничному вокзалі, а в четвер – з 10:00 до 14:00 в поліклініці на вулиці Симоненка (детальніший графік – нижче).

Детальнішу інформацію щодо вакцинації можна отримати за тел.: 067-726-44-26 (Олеся Динишенко).

Графік роботи мобільних пунктів вакцинації. Клікніть на забраження, що його збільшити