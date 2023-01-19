Зірки зіграють у футзал, баскетбол і флорбол у спортзалі Emily Sport Arena

У спортзалі Emily Sport Arena на території комплексу Emily Resort та Академії ФК «Рух» у суботу, 28 січня, відбудеться масштабний благодійний турнір із трьох видів спорту за участю близько 60 знаменитостей шоу-бізнесу, кіберспорту, гумористів, блогерів та інших публічних осіб.

Як повідомили організатори, під час мультитурніру збиратимуть кошти на закупівлю безпілотників «Лелека-1000», Matrice 300 RTK, ударних дронів R-18 (або «Punisher»), генераторів, Ecoflow для 47-ої окремої механізованої бригади Збройних сил України, головним сержантом якої є Валерій Маркус.

Серед учасників мультитурніру – ведучі та блогери Андрій Бедняков, Нікіта Добринін, Олександр Куровський, Сергій Лиховида, Слава Дьомін, співак Тамерлан, шоумени з «Ліги сміху» Ігор Ласточкін і Марк Куцевалов, гумористи Микола Зирянов («Леви на джипі»), Влад Куран, Артем Дамницький і Олександр Веденчук (усі – «Ветерани Космічних Військ»), блогери Дмитро Славський, Володимир Жукровський, Ігор Коваль, тіктокер Дмитро Глубокий, автор і ведучий «Загону кіноманів» Віталій Гордієнко, ведучий подкасту «Хороший Поганий Злий Подкаст» Костянтин Трембовецький, ведучий ютуб-каналу «MURAFA & SKURATOV» Антон Скуратов, кіберспортсмени Євген Мостовик (Yozhyk) і Арсеній Триноженко (Ceh9, чемпіон світу з CS 1.6), легенди українського футболу.

Початок турніру запланований на 13:00. Зірки зіграють у футзал, баскетбол і флорбол (аналог хокею у залі), кожен матч триватиме 15 хвилин. Сильнішого у різних спортивних дисциплінах визначатимуть гравці зібраних спеціально до турніру колективів.

Додамо, що футбольний клуб «Рух» уже організовував подібний турнір: 18 листопада на футбольному полі Академії «Руху» відомі блогери, актори, співаки та футболісти зіграли благодійний футбольний матч. Тоді вдалося зібрати кошти на термобілизну для українських захисників і захисниць 5-го окремого штурмового полку ЗСУ, 24-ої окремої механізованої бригади ЗСУ імені Короля Данила, 125-ої окремої бригади територіальної оборони ЗСУ.