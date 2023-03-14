Фахівці з усього світу розповідатимуть про моделі реабілітаційної допомоги

Некомерційний американський благодійний фонд Direct Relief підписав меморандум з Першим медичним об'єднанням Львова й виділив для реабілітаційного центру «Незламні» 1 млн доларів. Другим етапом меморандуму є організація у квітні міжнародної конференції з реабілітації. Керівник Direct Relief Томас Тіге у вівторок, 14 березня, завітав до України, щоб обговорити майбутню співпрацю та поспілкуватися з пацієнтами реабілітаційного центру «Незламні».

Військовий Сергій, у якого ампутована рука, тренується в реабілітаційному залі. Він перебуває у центрі приблизно три тижні. «Я був в АТО з 2014 року по 2016-й і мав поранення. Військкомат мене не мобілізував через інвалідність. Планую повернутися на військову службу. Зараз мені дуже подобається реабілітація. Сподіваюсь, що багато хто після реабілітації матиме руки й ноги. Ми непереможні. Народ такий», – розповідає Сергій.

Сергій планує повернутися на військову службу

Інший військовий Дмитро отримав протез сім днів тому. Його лікар каже, що чоловік він одужує і хоче працювати.

«За чотири дні реабілітації є великий прогрес. Зі мною багато займаються. Отримав протез сім днів тому, але вже можу швидко ходити. Мені треба лікуватися й повертатися, мене чекають. Мій дім в Токмаку, він окупований», – сказав Дмитро.

Дмитро може ходити після кількох днів реабілітації

Вікторія має невійськову травму, але її реабілітація триває довше, бо було потрібно корегувати ходу. «Протез у мене 2 місяці. У реабілітаційному центрі дуже хороший підхід з самого початку. Підтримка була завжди. Я багато займаюсь, бо хочу ходити рівно», – розповіла дівчина.

Томас Тіге та Вікторія

За словами директора медичного фонду Томаса Тіге, наразі реабілітаційний напрямок є пріоритетним для його роботи. Він називає війну Росії проти України нечесною і наголошує, що люди страждають незалежно від економічних та соціальних факторів.

«Легко пояснити, чому ми вирішили допомогти для "Незламних". Вони роблять величезну і потрібну роботу. Меморандум став нашою першою комунікацією. Спочатку постачали тільки ліки, але потім побачили, як багато важкопоранених людей в Україні. Допомогу з реабілітацією ми обговорювали з Міністерством охорони здоров'я напряму. Коли ми зробили реабілітацією для себе пріоритетною, то "Незламні" просто з'явилися як єдиний варіант», – зазначає Томас Тіге.

Direct Relief звітує про надану допомогу, але не намагається диктувати правила гри партнерам в Україні. Томас Тіге пояснює, що може лише радити, партнери фонду самі вирішують, що їм потрібно. Це стосується і закупівлі обладнання, і навчання лікарів. Проте він вдячний українцям за відкритість у виконаній роботі.

«Спочатку партнери замовляють, роблять запит на наявність медикаментів і ми переглядаємо, а потім підтверджуємо. Якщо кажемо про фінансову допомогу, то це не просто гроші. Наприклад, покриваємо потреби на операції, витрати на бензин. В цілому Міністерство охорони здоров'я звітує за певний період про використання ресурсів. Зараз допомогли організувати навчання від Асоціації критичної медицини. Це буде навчання для 140 українських лікарів з використання спеціальних апаратів УЗД, які є компактними. Тобто їх можна носити з собою», – розповідає Томас Тіге.

Він додає, що мільйон, який Direct Relief виділив для «Незламних», витрачатимуть впродовж 2023 року, а у квітні у Львові відбудеться міжнародна конференція з реабілітації. Як зазначив Томас Тіге, якщо згодом Україна матиме нові потреби щодо реабілітації, то фонд продовжить надавати допомогу.

Очільник Direct Relief Томас Тіге

Керівниця проекту «Незламні» Ірина Заславець повідомила, що на конференції будуть фахівці зі США, Великої Британії, Ізраїлю, Австралії тощо. Вони спеціалізуються на воєнній травмі та мають досвід з роботи в мультидисциплінарних командах, коли є хірург, травматолог, протезист, реабілітолог, психолог.

«Вони розповідатимуть про моделі реабілітаційної допомоги. Про реабілітацію дітей та дорослих. Обговорять роль медсестер, бо в США чи Великій Британії зовсім інша роль ніж в Україні. Ми показуватимемо найкращі практики й моделі», – пояснює Ірина Заславець.

Швидкі домомоги, які надав фонд для Першого медичного об'єднання Львова

Томас Тіге додає, що фонд зараз розглядає допомогу реабілітаційному центру, який розташований під Києвом. За словами директора, ніхто не зупинятиметься, бо через війну дуже велика потреба в реабілітації.

Зазначимо, що за 2022 рік Direct Relief виділив для України у 2022 році медичної допомоги на суму понад 640 мільйонів доларів. Це приблизно тисяча тонн.