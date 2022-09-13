Зліва на право модератор Андрій Дрозда, директорка Фундації стратегічних змін Христина Бойко, волонтери Андрій Салюк, Олесь Дзиндра, Олег Яницький та депутатка Наталія Піпа

Львівські волонтери, активісти та юристи закликають налагодити діалог між волонтерами та правоохоронцями, а також упорядкувати норми законодавства, через які волонтери, які займаються допомогою для військових, опинилися під слідством через закупівлю авто.

Під час брифінгу у львівському прес-клубі у вівторок, 13 вересня, волонтери, юристи, нардепи та активісти дискутували, як налагодити діалог між правоохоронцями та волонтерами та як змінити законодавство, аби припинити дискредитацію українського волонтерського руху.

Львівський волонтер Олег Яницький, в якого нещодавно пройшли​ обшуки через його волонтерську діяльність, закликав учасників ситуації, правоохоронців і волонтерів, працювати на спільну мету.

«Я закликаю всіх учасників ситуації розуміти і дати ті меседж для суспільства, які забезпечать єдину роботу всіх шарів суспільства – і представників влади, і волонтерів – у відчутті того, шо ми одне одного підтримуємо. Це є основний чинник для підняття боєздатності духу нашої армії», – сказав Олег Яницький.

На думку волонтера Володимира Андрєєва, таке поняття як «волонтер» має стати узаконеною професією. Він також пропонує створити реєстр всієї гуманітарної допомогти, що проходить через волонтерів.

«Волонтер має бути захищений на законодавчому рівні, бо більшість волонтерів, насамперед, забезпечують швидку реакцію за запити військових. Ми працюємо тільки з перевіреними контактами. Звісно, є недобросовісні волонтери, які псують репутацію добросовісних. Тому має бути врегульований механізм передачі всієї допомоги, має бути сервіс, реєстри», – вважає Володимир Андрєєв.

Юрист Олег Мицик каже, що норма статті, за якою волонтерам найчастіше оголошують підозри, не дозволяє притягати до відповідальності тих, кого справді потрібно, через правову невизначеність.

«Звідки з’явилася стаття, за якою нашим волонтерам оголошують підозри?. Її довго не було, а в березні її прийняли фактично на коліні. Через правову невизначеність правоохоронці натягнули лекало розслідування хабарів на розслідування справ стосовно волонтерів і щиро вважають, що достатньо довести, що якщо гроші лежать на столі, що відбулося доведення злочину. Це не правильно», – каже Олег Мицик.

Він додав, що правоохоронці мають розслідувати весь ланцюжок справи, з’ясувати, звідки походять кошти, хто був донором для закупівлі гуманітарної допомоги і чи не порушенні його права.

Зазначимо, що на зустріч запрошували й представників Львівської ОВА і правоохоронних органів. Однак 13 вересня в ОДА провели власну неанонсовану зустріч із волонтерами та правоохоронцями, за результатами якої волонтерська спільнота має створити робочу групу, що контактуватиме з обласною військовою адміністрацією, поліцією та СБУ щодо діяльності під час воєнного стану.