29 серпня у Львові затримали художника і волонтера Олеся Дзиндру за підозрою у продажі гуманітарної допомоги

Журналісти сайту розслідувань «Наші Гроші. Львів» назвали імена так званих викривачів у справах проти львівських волонтерів, які купують машини та амуніцію для ЗСУ. У своєму розслідуванні журналісти проаналізувати кілька таких справ і виявили, що заявниками у них є люди з неоднозначною репутацією, фігуранти кримінальних проваджень.

У справі львівського художника Олеся Дзиндри фігурує працівник Червоноградського ТЦК та СП (військкомат) Сергій Шарко. Саме він домовився з Дзиндрою про купівлю чотирьох автомобілів для військових. 4 серпня Шарко прийшов до Дзиндри з домовленою сумою за автівки. Гроші виявились фальшивими і міченими, а незабаром в Олеся Дзиндри провели обшуки.

З Сергієм Шарком мав справу ще один волонтер, керівник двох благодійних фондів «Підтримай Україну» та «Підтримка батальйонів України» Микола Насінський. У серпні Сергій Шарко теж намагався придбати у цих фондів автомобілі для ЗСУ. Але у волонтерів виникли підозри, адже зазвичай військові звертаються до них непрямо, про допомогу просять їхні родичі. Тому Микола Насінський скасував домовленість. Попри це поліція вже відкрила кримінальне провадження на волонтера.

Сергій Шарко попри роботу у центрі комплектування залишається співвласником червоноградської рекламної агенції «Матриця» та агентства «Консалт-Партнер». Ще рік тому Шарко працював заступником директора Соснівської міської лікарні, де займався закупівлями. Ще раніше – був адвокатом.

Ще одним фігурантом справ проти волонтерів є 23-річний Ростислав Гелета зі Львова. Він фігурує у справі львів’ян Романа Матиса та Євгенія Шпитка, яких підозрюють у продажу бронежилетів і касок, отриманих як гуманітарну допомогу.

Коли Ростислав Гелета був студентом, чотири роки тому, його обвинувачували у побитті іншої людини, що призвело до «тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості». Але кримінальне провадження закрили, бо потерпілий відмовився від обвинувачення. Пізніше, у 2021 році, він нецензурно лаявся до поліцейських, за що отримав 119 гривень штрафу.

Ростислав Гелета у лютому цього року зареєструвався приватним підприємцем, а вже в березні отримав перше замовлення – продав вугілля на порталі публічних закупівель Prozorro Яворівській квартирно-експлуатаційній частині.

Справа бронежилетів не єдина, у якій фігурує Ростислав Гелета. За кілька тижнів до операції з купівлі амуніції у Матиса і Шпитка він також давав хабар в.о. головного бухгалтера Оздоровчо-лікувального комплексу «Ровесник» ДП «Львіввугілля» у Червонограді. 18 квітня Гелета домовлявся з бухгалтеркою про неофіційне поселення в комплексі за 30 тис. грн. Бухгалтерку відсторонили від посади, слідство триває.

Журналісти назвали ім’я ще одного «викривача» львівських волонтерів – Тараса Мазурика. Він фігурує у кримінальній справі про продаж волонтерами автомобілів для ЗСУ.

Тарас Мазурик є учасником АТО і був кандидатом на посаду дільничного у Франківський відділ поліції Львова. Його номер телефону в програмі GetContact підписаний як «Беркутьонок Тарас», «Тарас Франківський», «Тарас Бнон Верещиця». За даними YouControl, Тарас Мазурик у 2019 році подав декларацію після звільнення з посади оперуповноваженого Франківського відділу поліції.

Нагадаємо, що поліція часто використовує у кримінальних справах агентів для підкидання хабарів та здійснення інших провокацій. Зазвичай – це колишні фігуранти кримінальних проваджень. Вони постійно працюють з правоохоронними органами для провокування порушень закону. На Львівщині вже неодноразово викривали таких провокаторів, які виступали «жертвами» у справах проти чиновників. Кілька років тому ZAXID.NET описав діяльність «агента» Ярослава Сухоставського, який фігурував щонайменше у п’яти таких справах, а ще раніше ми описували справи декількох таких провокаторів.