У суботу, 8 червня, у Львові відкрили мурал українському поету й воїну 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Юрію Руфу. Мурал створили на будинку на вул. Коломийській, 8. На стінописі зобразили портрет Юрія Руфа та його цитату. Нагадаємо, Юрій Руф загинув на Луганщині 1 квітня 2022 року у віці 42 роки, захищаючи Україну від російських військ. Посмертно нагороджений орденом «За мужність».

Фото: Facebook Андрія Москаленка