У Львові відкрили рекрутинговий центр Сил територіальної оборони ЗСУ
Новини Львова від ZAXID.NET за 20 березня
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У четвер, 20 березня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Більше можливостей долучитися до війська. У Львові запрацював рекрутинговий центр Сил територіальної оборони ЗСУ
- За один день міг загинути тричі. У центрі UNBROKEN реабілітують 24-річного захисника з Кривого Рогу.
- Будівництво 3D-школи на Варшавській триває. Там уже виконали найбільш масштабні та складні роботи.
- Бізнеси Львова мають знижки для захисників. Це ресторани, готелі, торгові центри, медичні заклади, спортклуби та сфери побуту.
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