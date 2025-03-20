У четвер, 20 березня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Більше можливостей долучитися до війська. У Львові запрацював рекрутинговий центр Сил територіальної оборони ЗСУ За один день міг загинути тричі. У центрі UNBROKEN реабілітують 24-річного захисника з Кривого Рогу. Будівництво 3D-школи на Варшавській триває. Там уже виконали найбільш масштабні та складні роботи. Бізнеси Львова мають знижки для захисників. Це ресторани, готелі, торгові центри, медичні заклади, спортклуби та сфери побуту.

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