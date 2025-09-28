Центр протезування - результат грантових угод між Францією і Україною

На базі Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького запрацював сучасний центр протезування. На його створення уряд Франції надав 2,47 млн євро. До роботи залучили компанії Resilience Orthopedics та Expectise France.

«У новій майстерні встановили 20 сучасних 3D-принтерів. Це найбільший виробничий майданчик в Україні за кількістю обладнання для виготовлення сокетів протезів. Потужність центру сягає до 600 протезів на місяць», – повідомив голова ЛОВА Максим Козицький.

Аби запустити роботу, 16 українських фахівців пройшли навчання під керівництвом французьких експертів. Тепер у центрі працюватиме мультидисциплінарна команда – лікарі, протезисти-ортезисти, фізичні терапевти, реабілітологи, психологи, ерготерапевти та соціальні працівники. Завдяки цьому пацієнти отримуватимуть не лише протез, а й повний цикл реабілітації.

Окрім Львова, ще дві мікроклініки протезування відкрили у Києві та Полтаві. Там за допомогою спеціальних сканерів, робитимуть заміри майбутніх протезів – індивідуально для кожного пацієнта, а виготовлятимуть їх саме у львівській майстерні.

Для України сьогодні, каже Максим Козицький, надзвичайно важливо, щоб наші воїни після фронту мали доступ до найкращих протезів і сучасної реабілітації.