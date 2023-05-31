Росіяни вбили 480 українських дітей, 960 поранили

У четвер, 1 червня, до Дня захисту дітей у Львові презентують виставку «Втрачене дитинство», присвячену пам’яті дітей, які загинули внаслідок агресії російських військ від початку повномасштабного вторгнення.

Станом на травень 2023 року, лише за офіційними даними прокуратури, через війну загинуло 480 українських дітей, 960 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

«Це історії дітей різного віку: від ненароджених, які загинули у животику мами, до майже дорослих молодих людей… І це лише маленька частинка з тисяч жахливих історій, які трапилися з вини росіян. Кожна смерть жахлива, але загибель дітей це особливий біль. Ми зібрали ці розповіді, щоб привернути увагу до величезної трагедії нашої нації, щоб зберегти пам’ять про тих, чиє життя відібрали так рано. Наша мета зберегти пам’ять про кожну людину, яка загинула у цій війні», – пояснює Анастасія Абрамець, шеф-редакторка платформи пам’яті «Меморіал», яка ініціювала виставку.

На виставці будуть розказані трагічні історії загибелі українських дітей. Серед них – 15-річна Анна Фігурна, яка загинула від російської ракети, що влучила в житловий будинок у Дніпрі; дворічний Артем Корнійчук, в чий дім в Кривому Розі влучила ворожа ракета. 15-річний Артем Прийменко, його брати 10-річний Єгор та 5-річний Кирило загинули, коли російська ракета впала на подвір’ї їхнього дому у Сумах. Однорічні Ніколь та Денис Дейнеки та їхній 14-річний дядько Володимир Ободзінський загинули від влучання російських бомб у їхній будинок у селі Юрівка на Житомирщині. А дитина киян Богдана і Віки Замченків навіть не встигла народитися, бо дрон росіян влучив у житловий будинок сім’ї.

Виставку «Втрачене дитинство» ініціювала платформа пам’яті «Меморіал», яка з березня 2022 року розповідає історії загиблих українців у війні. Її відкриють 1 червня о 12:30 на площі Ринок.