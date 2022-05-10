Кожен, хто знає когось із загиблих, може допомогти розповісти іхню історію

В Україні створили Меморіал цивільних жертв війни, на якому розповідають історії українців, які загинули внаслідок російської агресії. Таку ініціативу створила Агенція медійного росту «Або».

Щодня на створеному сайті та у соцмережах можна почитати, ким були за життя і як загинули українці з різних регіонів, які потрапили під обстріли російської армії. Серед них волонтери, діти, пенсіонери.

Волонтери наголошують, що важливо розповідати персональні історії, щоби цифри загиблих не перетворились у статистику.

«За кожною людиною стоїть ціла історія життя, родина та близькі, для яких загиблий чи загибла були цілим світом. Ми маємо показати Європі, світовій спільноті та росіянам (у яких ще залишилось критичне мислення), що російська армія вбиває невинних та прекрасних людей, а російська влада – бреше», – пояснила координаторка Меморіалу Юлія Тупіченко.

Координатори Меморіалу цивільних жертв війни закликають доповнити його прізвищами загиблих та розповісти їхні історії.

«Якщо ваших знайомих чи рідних вбили російські окупанти – розкажіть їхню історію тут, внесіть їхнє ім’я до Меморіалу. Давайте разом розповідати історії цивільних загиблих. Беріть інтерв’ю у їхніх рідних, розповідайте про життя цих чудових та талановитих українців, життя яких забрала російська армія», – просять ініціатори.

За офіційною статистикою ООН станом на 1 травня 2022 року в Україні зафіксовано понад 3 тис. цивільних загиблих. Хоча захисники Маріуполя повідомляють про 25 тис. загиблих цивільних лише у цьому місці.