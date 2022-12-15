У Львові розпочали відновлювати рух тролейбусів. Станом на 17:00 15 грудня у місті курсують тролейбуси №22 та частково №23 – від вулиці Ряшівської до тролейбусного депо на вулиці Тролейбусній.

Як повідомляє прес-служба ЛМР, від обледеніння уже очистили і контактну мережу вздовж маршруту №25, і там вже проводять обкатку тролейбусів. Планується, що тролейбуси №25 виїдуть на маршрут завтра вранці, також завтра збираються відновити рух тролейбусів №30, повідомив керівник управління транспорту ЛМР Орест Олеськів.

Нагадаємо, у ніч проти неділі, 11 грудня, через негоду у місті обледеніла уся контактна мережа електротранспорту протяжністю 270 км. У ЛКП «Львівелектротранс» зазначають, що за останні 50 років таке сталося вперше. Рух трамваїв вдалося повністю відновити два дні тому, аварійні бригади продовжують очищати контактну мережу, щоб повноцінно відновити тролейбусний рух.