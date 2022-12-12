Аварійні бригади продовжують працювати над відновленням контактної мережі

Станом на 16:00 у Львові відновили рух на двох трамвайних маршрутах – №6 та №9. Про це повідомляє прес-служба ЛМР з посиланням на керівника управління транспорту Ореста Олеськіва.

Водночас в ЛМКП «Львівводоканал» повідомили, що через провал на каналізаційному колекторі під трамвайною колією на вул. Личаківська, 82, що трапився сьогодні, не курсуватиме до кінця 13 грудня трамвайний маршрут №1, а маршрут №2 курсуватиме зі змінами – від вул. Коновальця до центру.

Як інформував ZAXID.NET, електротранспорт у Львові не курсував від ранку 11 грудня, адже уперше в місті через негоду обледеніла уся контакта мережа – протяжністю 270 км. Аварійні бригади ЛКП «Львівелектротранс» продовжують працювати для відновлення руху транспорту.

У зв’язку зі ситуацією з електротранспортом, у Львові на 14 автобусних маршрутів додали 24 автобуси: три – на маршрут №51, по два – на маршрути №3а, 10, 16, 19,23, 25, 46, 53 і по одному на маршрути №9, 14, 15, 29, 34.

Додамо, через налипання мокрого снігу у Львові впало понад сотню дерев, було пошкоджено електромережу ЛКП «Львівсвітло», а по області через негоду повністю або частково знеструмлено кілька десятків населених пунктів. Синоптики оголосили штормове попередження – погодні умови будуть несприятливими і в наступні дні.