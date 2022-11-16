Станом на ранок середи, 16 листопада, у Львові повністю вдалося відновити водопостачання після масованої ракетної атаки росіян, яка відбулася напередодні. «Львівводоканал» працює на дизельних електрогенераторах, можливі перебої, тому львів’ян просять зробити запаси води.

«Внаслідок вчорашніх обстрілів наші насосні станції залишилися без електропостачання. Для того, щоб подати воду до міста ми перейшли на дизельну генерацію електрики. Станом на сьогоднішній ранок ми подаємо воду до 100% помешкань Львова», – йдеться в повідомленні «Львіводоканалу» вранці 16 листопада.

Водночас львів'ян просять із розумінням поставитися до можливого тимчасового погіршення якості води – забарвлення води окисом заліза (іржею), що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.

Також містян просять зробити запас води, адже ситуація у системі електропостачання дуже складна і потрібно бути готовими до усіх можливих ситуацій.

Нагадаємо, у вівторок, 15 листопада, росіяни здійснили чергову масовану ракетну атаку на Львів та Львівську область, випустиши понад 10 ракет. У місті та у передмісті пролунала серія вибухів. Пошкоджені три енергетичні об'єкти, Львів та кілька районів області без світла. У Львові з'явилися проблеми з водопостачанням та мобільним зв’язком.