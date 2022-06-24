Військових, які отримали поранення, контузію або перебувають на ротації і мають потребу у психологічній реабілітації, запрошують на іпотерапію

У Львові відновлюють іпотерапію для військових, які отримали поранення, контузію або перебувають на ротації і мають потребу у психологічній реабілітації. З ними буде займатися іпотерапевт. Заняття будуть проходити у лісі, неподалік Львова.

«Незабаром відновлюємо роботу проекту «Іпотерапія. Досвід роду». Їзда верхи корисна не лише для тіла, але й чудово сприяє емоційній розвантаженості, добре впливає на рівень тривожності, пригніченого настрою, м’язову напругу, якість сну, підходить людям із наслідками поранень і травм», – повідомили прес-службі ЛМР у Львівському центрі надання послуг учасникам бойових дій.

Для участі потрібно зареєструватися. Уточнити інформацію військові зможуть за тел. 0(67) 962 83 25.

Зараз, як повідомила ZAXID.NET прес-секретар Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій Марія Прихід, набирають учасників. Військовим, які потребують іпотерапії, варто пройти щонайменше п'ять занять. Тривалість одного заняття – до двох годин. З військовими буде займатися іпотерапевт. Заняття будуть проходити за межами Львова, у лісовій зоні.

Іпотерапія – це метод лікування, заснований на взаємодії людини зі спеціально навченим конем. Використовується як метод реабілітації ветеранів у різних країнах світу і має ефективні результати.

У Львові проект «Іпотерапія. Досвід роду» запровадив Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій у 2019 році.