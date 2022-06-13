Мер Львова Андрій Садовий нагородив американського кардіохірурга Вільяма Новіка Золотим гербом Львова

У дитячій лікарні св. Миколая тиждень спільно з львівськими кардіохіоуогами оперував дідей зі складними вадами серця відомий дитячий кардіохірург зі США, засновник благодійного фонду Novick Cardiac Alliance Вільям Новік. Лікар побував у 35 країнах світу, де прооперував близько 12 тисяч дітей із різними вадами серця. До Львова він приїжджав уже втретє і до кінця року заплановано ще, як мінімум, два візити.

«У Львові ми працюємо з фондом Novick Cardiac Alliance вже другий рік. Цей фонд зробив надзвичайний вклад у розвиток дитячої кардіохірургії в Україні та світі загалом. Це не лише проведення операцій. Це навіть більше освітній проект, який, попри операції на серце діткам, передбачає навчальні етапи не лише для кардіохіругів, але й для суміжних медичних спеціальностей. Мета проекту – не просто прооператувати, а організувати школу, кардіологічну службу в тій чи іншій країні. Співпраця з фондом і, зокрема, Вільямом Новіком є для нас дуже цінною. Нам вдалося багато зробити, допомогти багатьом діткам», – повідомив директор дитґячої лікарні Іван Міськів.

В Україні, повідомила прес-служба ЛМР, американський кардіохірург працює з 1994 року на базі Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. Амосова. У 2021 році Вільям Новік вперше приїхав із благодійною місією до Львова.

«Ваш благодійний фонд Novick Cardiac Alliance вже два роки оперує діток у Львові. Вчить наших лікарів і рятує українським дітям життя. Що може бути ціннішим», – наголосив міський голова Львова Андрій Садовий.

Львівський дитячий кардіохірург Віталій Петров розповів ZAXID.NET, що Вільям Новік вже втретє приїжджав до Львова і спільно оперував хворих дітей з різних областей України. Цього разу він прилетів лише на тиждень і спільно з львівськими кардіохірургами провів п’ять складних операцій. Деяким дітям, які мали складні вроджені вади, проводили третю операцію на серці, бо доводилося вади усувати поступово. Усі оперативні втручання були успішні й зараз діти одужуть й з нетерпінням чекають, коли здоровими підуть додому.

До слова, американський лікар має українське коріння. Його бабуся по батьковій лінії була з Чернігівщини.