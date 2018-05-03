У Львові відремонтують частину вулиці Шота Руставелі за понад ₴1,4 млн

На вул. Шота Руставелі облаштують виділену смугу руху для громадського транспорту

Личаківська райадміністрація уклала угоду щодо проведення капітального ремонту частини вул. Шота Руставелі. Відремонтувати мають відтинок від вул. Зеленої до площі Петрушевича.

Ремонт за 1,44 млн грн виконуватиме ТОВ «Львівська дорожня служба». Про це йдеться в інформації у системі публічної інформації Prozorro.

Ремонтуватимуть ділянку дороги та тротуари на частині вул. Шота Руставелі від повороту з вул. Зеленої до будинку №8, уточнив ZAXID.NET голова Личаківської райадміністрації Іван Лозинський. Ремонтуватимуть ділянку вулиці, протяжністю 104 м та шириною 23 м.

Згідно з робочим проектом, розробленим ЛКП «Інститут проторового розвитку», на вулиці запровадять нову схему руху транспорту. На правій частині вулиці мають облаштувати виділену смугу для автобусів, які їдуть із вул. Зеленої у напрямку пл. Петрушевича.

Поворот із вул. Зеленої заокруглять, щоб автобуси зручно повертали і в’їжджали у відокремлену смугу. Крім цього, для зменшення аварійності зупинку на правому боці вулиці перенесуть ближче до пл. Петрушевича.

Схема руху, яку запровадять після ремонту, на ділянці вул. Шота Руставелі

Проїзд для приватних автомобілів у цьому напрямку буде неможливий. Об’їжджати цю ділянку привартні авто зможуть вулицями Франка і Костомарова або площею Петрушевича.

Ліва частина вул. Шота Руставелі буде відкрита для руху громадського і приватного транспорту. На тротуарі ж планують облаштувати дві зупинки громадського транспорту – одну для автобусів, другу – для тролейбусів.

Іван Лозинський повідомив, що наразі відбувається погодження обмежувальних знаків у патрульній поліції для встановлення на час ремонту. Наступного тижня мають визначити дату початку робіт. Усі роботи, згідно з укладеною угодою, мають виконати до кінця вересня 2018 року.

За даними аналітичної системи YouControl, співвласниця ТОВ «Львівська Дорожня Служба» є львів’янка Діана Яворська та мешканка Калуша Ольга Кривцун. Керівник компанії Павло Коцюруба є також керівником і співвласником ТОВ «Компанія «К-Інвест».