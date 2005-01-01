Вул. Просвіти у Львові до кінця року закриють на ремонт

Вул. Просвіти до кінця року закривають на ремонт

На вул. Просвіти розпочинають капітальний ремонт дороги. У середу, 13 червня, вулицю перекривають для проїзду транспорту. Про це повідомили у прес-службі ЛМР.

Як розповів начальник відділу комунального господарства Галицької районної адміністрації Ігор Савка, капітальний ремонт вул. Просвіти є одним із пріоритетних об’єктів із ремонту на цей рік.

«Сьогодні вже встановлюють дорожні знаки про перекриття вул. Просвіти для проїзду і розпочинаємо ремонтні роботи. Довжина дороги, де відбуватимуться роботи, становить 308 м, ширина, в окремих місцях, від 3 до 6 м», — розповів Ігор Савка.

За його словами, проектом ремонту вул. Просвіти передбачено капітальний ремонт водогону, стічної та дощової каналізацій, встановлення гідрозатворів та дощоприймачів. Також перекладатимуть бруківку на дорозі, тротуари замощуватимуть плиткою. Здійснять ремонт зовнішнього освітлення, встановлять відповідні дорожні знаки. Для маломобільних груп буде облаштовано пониження для заїзду.

«Тут передбачено ремонт і заміну усіх комунікацій. Зокрема, заміна водопроводів і каналізації, адже маємо проблеми з колектором, через перепад висот. Однак, відповідно до технічної документації, спершу на вул. Просвіти маємо провести археологічні дослідження. Їх проведе «Рятівна археологічна служба». За сприятливих погодних умов капітальний ремонт вул. Просвіти плануємо завершити до кінця цього року», — додав Ігор Савка.

Переможцем тендеру на виконання робіт стало ТОВ «Грант-Захід».

До слова, у 2018 році капітальні ремонти доріг заплановані у кожному районі міста. На території Галицького району заплановано проведення капітального ремонту вулиць на суму 24 млн 243 тис. грн. Загалом цьогоріч із міського бюджету передбачено виділити 578 млн грн для ЛКП «Львівавтодор» і департаменту ЖГІ для ремонту доріг. Районним адміністраціям на капітальний ремонт вулиць, доріг, дворів, тротуарів передбачено близько 73 млн грн, а на поточний ремонт, утримання і ліквідацію аварійної ямковості – близько 46 млн грн.