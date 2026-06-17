Ремонт вул. Конюшинної розпочнуть 18 червня

У четвер, 18 червня, у Львові розпочнуть ремонт вул. Конюшинної на відрізку від будинку №19 до межі міста. Тут постелять нове асфальтобетонне покриття замість щебеню, яким зараз підсипана дорога.

У Львівській мерії зазначили, що на вул. Конюшинній, що на околиці міста, розташовані різні промислові об’єкти. Громадський транспорт цією вулицею не курсує, проте вона є важливою для виїзду приватного транспорту на кільцеву дорогу, а відтак для розвантаження вул. Городоцької.

«Минулого року ми перемонтували частину вул. Конюшинної від вул. Збиральної до будинку №19. Натомість частина від будинку №19 до межі Львова не має покриття, а підсипана щебенем. Це ділянка довжиною 450 м. Відтак впродовж місяця – від 18 червня до 18 липня, плануємо зробити тут щебенево-піщану основу дороги, встановити бордюри, дощоприймачі, та постелити два шари асфальтобетонного покриття», – повідомили в Залізничній районній адміністрації.

Загалом площа робіт на вул. Конюшинній становить 3 200 м². Виконуватиме роботи підрядна організація ТзОВ «Шляховик-Т» з відтермінуванням оплати.

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«Ремонт вул. Конюшинної має важливе значення для покращення транспортної інфраструктури міста, оскільки забезпечить часткове розвантаження вул. Городоцької на виїзді зі Львова, а також дозволить вивести зазначену ділянку дороги з аварійного стану, в якому вона зараз є», – додали у районній адміністрації.

На час ремонтних робіт вул. Конюшинна, на відрізку від будинку №19 до межі Львова буде повністю перекрита для руху транспорту. Приватні авто зможуть об’їхати ремонтовану ділянку вулицею Збиральною з виїздом на вул. Городоцьку.