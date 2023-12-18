Франківський районний суд Львова скасував наказ про призупинення трудового договору та зобов’язав «Укрзалізницю» виплатити 1,5 млн грн відстороненому через повномасштабне вторгнення Росії менеджеру Богдану Слівінському.

Як вказано у рішенні суду, яке винесли у грудні 2023 року, Богдан Слівінський із кінця листопада 2021 року працював менеджером у департаменті аудиту та контролю «Укрзалізниці», до цього він очолював управління внутрішнього аудиту та контролю філії «Львівська залізниця». На початку квітня 2022 року із ним призупинили дію трудового договору через повномасштабне вторгнення Росії.

Богдан Слівінський звернувся до суду з позов проти «Укрзалізниці» з вимогою скасувати наказ у частині призупинення трудового договору та виплатити середню зарплату за час вимушеного прогулу. Позивач зазначив, що «дія трудового договору може бути призупинена через військову агресію проти України, що виключає можливість надання та виконання роботи». Проте, на його думку, в «Укрзалізниці» не було підстав, які б унеможливили надати йому роботу на підприємстві, зокрема оскільки у Львові та у Києві не ведуться бойові дії.

Представник «Укрзалізниці» заперечив проти задоволення позову та зазначив, що з початком повномасштабного вторгнення Росії обсяги господарської діяльності підприємства критично зменшились, тому була зупинена робота структурних підрозділів, які не виконують критично важливі завдання. Дія трудових договорів була призупинення з усіма працівниками департаменту внутрішнього аудиту та контролю АТ «Укрзалізниця», включаючи його керівництво. Також плани внутрішніх аудитів на 2022 рік наглядовою радою не затверджувались.

Справу розглянув суд, який дослідив усі докази та вважає, що те, що наглядова рада не затвердила плани аудиту не є «беззаперечним доказом неможливості відповідача забезпечити позивача роботою або перевести його на іншу роботу чи залучити його до роботи за дистанційною формою організації праці».

Представник «Укрзалізниці» заявив, що позивач Богдан Слівінський хоче лише стягнути гроші з підприємства та не бажає там більше працювати. Богдан Слівінський справді 7 серпня звернувся до очільника «Укрзалізниці» з заявою про звільнення через вихід на пенсію за віком із 10 жовтня 2023 року.

Суд звертає увагу, що чоловік звернувся з позовом до залізниці ще 28 червня 2023 року, відтак заява про його звільнення за власним бажанням від 7 серпня не впливає на правову кваліфікацію оскаржуваного наказу. Призупинення трудового договору з працівником хоч і не припиняє трудових відносин, і не є звільненням, проте фактично позбавляє працівника роботи і заробітку. Суд приходить до висновку, що призупинення трудових відносин з позивачем відбулось з порушенням вимог закону.

Справу розглянув суддя Юрій Ванівський, який дослідив усі матеріали та визнав незаконним та скасував наказ про призупинення трудового договору «Укрзалізниці» з Богданом Слівінським. Суд зобов’язав «Укрзалізницю» виплатити позивачу 1,5 млн грн середньої зарплати за період з 1 квітня 2022 року по 10 жовтня 2023 року, коли з ним був призупинений трудовий договір. На рішення ще може бути подана апеляція.

Як повідомляв ZAXID.NET, нещодавно ще одна працівниця управління аудиту «Львівської залізниці» скасувала наказ про призупинення трудового договору та відсудила 442 тис. грн.