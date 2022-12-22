Переможці отримають премію у розмірі 20 тис. грн

У четвер, 22 грудня, в міській Ратуші відзначили сімейних лікарів з найвищим показником роботи. Відзнаки отримали 25 медиків, яких визначила комісія з оцінки виконання міської програми «Здоров’я львів’ян», повідомила у четвер, 22 грудня, прес-служба ЛМР.

«Дуже символічно, що ми сьогодні, вітаючи і вшановуючи всіх наших Героїв, згадаємо і подякуємо вам, нашим медикам – людям, які кожного дня приходять на допомогу. Сьогодні ми маємо честь вітати в міській раді найкращих сімейних лікарів Львова», – сказав мер Львова Андрій Садовий.

Найкращих лікарів визначили за кількістю обстежених ними пацієнтів. Відзнаки отримали такі лікарі: Світлана Прачук, Віра Мрак, Володимир Вороновський, Оксана Олійник, Тетяна Орач, Ольга Геленко, Ольга Стеренчак, Євген Почапський, Марія Квасюк, Людмила Вишневська, Наталія Коцан, Ольга Гайдук, Ірина Пілецька, Ніна Земенкова, Анна Левчук, Валентина Набоченко, Ярослава Ліщинська-Жолоб, Уляна Рацька, Ірина Закрута, Наталія Рудницька, Зоряна Кантарджян, Наталія Тенюк, Ольга Жук, Любов Макеєвець, Наталія Поташник.

До слова, з метою раннього виявлення захворювань у мешканців Львівської громади, 2022 року запроваджено міську програму скринінгу, профілактики та ранньої діагностики захворювань «Здоров’я львів’ян» на 2022 – 2024 роки. Програма передбачає, зокрема, діагностику таких недуг, як гіпертонічна хвороба, цукровий діабет та деяких онкологічних захворювань – рак молочної залози, передміхурової залози та колоректального раку певних вікових груп із застосуванням скринінгових програм.

Усі сімейні лікарі Львівської громади беруть участь у реалізації цієї програми. 25 найкращим із них, відповідно до реалізованих показників обстежених осіб, виплатять також премію у розмірі 20 тис. грн (без урахування податків).