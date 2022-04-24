Яйця фарбували у жовтий і синій кольори

За одну ніч у Львові до Великодня розфарбували 5760 яєць. Зробили це львівські кухарі з холдингу емоцій «!FEST». Жовті та сині крашанки роздали переселенцям, повідомив Fest Lokal у неділю, 24 квітня, на сторінці у Facebook.

«Розфарбували 5760 яєць за одну ніч! Кухарі нафарбувались на все життя вперед!», – жартівливо написав холдинг емоцій «!FEST».

«Продуктова місія разом з World Central Kitchen приготували частунки для тих, хто тимчасово втратив свій дім. Бо паску та крашанку має скуштувати кожен!», – додали у компанії.

У компанії також повідомили, що у всіх їхніх закладах у неділю будуть пригощати гостей шматочком паски.

Додамо, у неділю, 24 квітня, у Львові провели великодні сніданки у прихистках для переселенців. Від початку війни Львів став одним з найбільших центрів прийому біженців. Тут переселенці живуть в школах, садочках і бібліотеках. На Великдень у всіх цих закладах для них організували великодні вніданки.

На опублікованому відео видно, що крашанки кухарі виклали у формі тризуба