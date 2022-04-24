Для переселенців, які втекли від війни до Львова, організували великодній сніданок

У неділю, 24 квітня, у Львові провели великодні сніданки у прихистках для переселенців. Від початку війни Львів став одним з найбільших центрів прийому біженців. Тут переселенці живуть в школах, садочках і бібліотеках. На Великдень у всіх цих закладах для них організували великодні вніданки.

У львівському ліцеї №52 живуть близько 50 переселенців. З ними освячені страви під час сніданку розділив і міський голова Львова Андрій Садовий, повідомили у прес-службі міської ради.

«Це є шанс пізнати одне одного, поділитись нашими традиціями. Також я щиро дякую всім тим українцям, які святкують вдома і запрошують до родинного столу переселенців. Багато львівських господинь пекли з гостями міста паски. Це особливий Великдень, адже кожен сьогодні робить максимум, що він може. Звісно, що багато радості не відчувається, але Божа ласка присутня в серцях кожного з нас», – сказав мер Львова.

У цій школі за одним столом зібрались українці з різних областей України: Харківщини, Сумщини, Луганщини, Донеччини, Херсонщини.

«У таке велике свято ми не могли не організувати таке спільне частування. Ми приготувати багато пасок (частину з них спекли і принесли напередодні батьки учнів нашого ліцею), яйця, ковбаски, цвиклі, голубці,… Маємо вдосталь їжі для всіх гостей», – розповіла Світлана Матис, директорка ліцею № 52, у якому зараз живуть переселенці.

Нагадаємо, напередодні Великодня, 23 квітня, міський голова Львова Андрій Садовий привітав християн зі святами і також закликав львів'ян запрошувати до себе в гості тих, хто зараз у скруті та хто втік від жахів війни.