У Львові визначили найкращі святкові вітрини

Переможцем стала львівська «Цукерня»

СуспільствоЮрій Герун, сьогодні, 18:21 8440

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Нагорода за святковий декор. У Ратуші визначили найкращі новорічні вітрини Львова. Цьогоріч переможців обирали відомі митці, дизайнери та архітектори. Загалом за звання найкращої вітрини змагались 40 кав'ярень, ресторанів та магазинів Львова.

Зовнішній вигляд п'яти вітрин найбільше зацікавив журі. Вони й потрапили до фіналу. Серед них кондитерська «Під золотою зіркою», галерея «Icon Art», майстерня пряників «Юрашки» та екомайстерня «Коза Дереза». А найкращою визнали вітрину «Цукерні», що на вул. Староєврейській.

Переможці отримали грамоти та відзнаки із зображенням Короля Лева.

«Настрій свята – найважливіший. Тому що напередодні новорічно-різдвяних свят усі хочуть певного чуда, позитивних емоцій. Якщо ці емоції створюються, коли ти проходиш по вулиці, то є головним критерієм», – зазначив заступник міського голови Андрій Москаленко.

«Хочеться передати атмосферу старовинного Львова, оскільки ми позиціонуємся як кафе, яке зуміло зберегти старі галицькі традиції, рецептуру наших бабусь, наших мам. Перше, на що звертають увагу люди, це на нашу вітрину. Це наша візитівка», – розповіла власниця кафе-кондитерської «Цукерня» Любов Федоренко.

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